В Украине будет построено 2,5 тыс. спортивных площадок

Вице-премьер министр Украины Александр Вилкул сегодня представил Общегосударственную социальную программу развития физической культуры и спорта на 2013—2017 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, Вилкул отметил: "Обеспечение возможности заниматься спортом каждому украинцу, в первую очередь - детям и подросткам, - это одна из приоритетных задач правительства. Для этого Кабмин разработал и утвердил Программу, которую теперь должна утвердить Верховная Рада. Согласно Программе, количество спортивных заведений в Украине будет расти, в частности, будет построено 2,5 тысячи многофункциональных спортивных площадок. Эти площадки, в том числе, будут использоваться для игры в баскетбол».

Вилкул отметил, что в рамках подготовки к ЕвроБаскету-2015 в Украине строятся новые спортивные объекты. Это - шесть самых современных мультифункциональных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Львове, Одессе и Харькове, в которых можно будет проводить соревнование мирового уровня по более 100 видам спорта, а также масштабные выставки и концерты. Будет построено три спортивных комплекса (в Киеве, Крыму и Карпатах), которые станут тренировочной базой для национальной сборной Украины.

Также будет возведено шесть спортивных комплексов (в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской областях), которые после проведения ЕвроБаскета-2015 будут переданы детско-юношеским спортивным школам.