Дефицит витамина D приводит к астме

Группа исследователей пришла к выводу, что отсутствие загара способствует возникновению многих болезней. В частности астмы и всевозможных аллергий. Об этом сообщили ученые из Гарвардского университета. Именно из-за недостатка в организме витамина D, в последнее время отмечен рост заболеваемости этими болезнями.

По мнению ученых, причиной скачка этих болезней стало то, что в последнее время люди все реже бывают на свежем воздухе. Именно из-за того, что целый день человек проводит в помещении, на работе или дома, его организму не хватает солнечного света. Даже перемещаться современные люди любят не пешком, как раньше или не велосипеде, а на машине, что так же не способствует насыщением кожей витамином D.

Как считают исследователи, их гипотеза полностью объясняет широкое распространение астмы и всевозможных аллергий. Люди чаще подвержены этим заболеваниям в тех странах, которые отдалены от экватора.

Стоит отметить, что ранее ученые объявили, что недостаток витамина D приводит к остеопорозу, гипертонии, а также способствует развитию диабета и рака.

К тому же ранее отмечалось, что недостаточное провождение времени на солнце может привести к быстрому старению организма. Британские ученые провели исследования и отметили, что люди, редко загорающие на солнце, стареют быстрее остальных и болеют в основном старческими болезнями. Среди распространенных болезней у людей с недостатком витамина D рассеянный склероз и сердечные недуги. Стоит отметить, что этот витамин еще называют солнечным. Он образуется в коже во время контактирования с солнечными лучами. В такой способ человеческий организм получает до 90% необходимой ему дневной дозы этого витамина.

Кстати дефицит этого витамина очень сложно возместить через еду, а ведь он крайне важен для человека. Люди, которые не получили этот элемент, стареют существенно быстрее, отмечает доктор Брент Ричардс из Королевского колледжа Лондона. По его словам у таких людей биологический возраст на пять лет больше, чем у людей с нормальным содержанием витамина D.

Еще одной проблемой является распространение потенциально смертельных болезней из-за нехватки этого витамина. Как отметил профессор Спектор, треть британцев страдает от недостатка витамина D. Этот фактор подвергает человеческую жизнь серьезной опасности. Исследователь рекомендует людям чаще бывать на солнце и есть больше продуктов, которые богаты витамином D. К такой пище относится рыба, каши на основе злаков, яйца, витаминизированное молоко.

Отметим, что ученые британского Центра исследования рака предупреждают об опасности длительного нахождения на солнце. Такое пребывание может привести к заболеванию раком кожи.

utro.ua