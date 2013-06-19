По всей Украине будут проведены проверки школ-интернатов

По всей Украине будут проведены проверки специальных школ-интернатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко после посещения детских заведений Кировоградской области.

Павленко рассказал, что, в частности, он посетил Шестаковскую общеобразовательную специальную школу-интернат, вокруг которой недавно вспыхнул скандал. По его словам, в этом заведении были выявлены грубые нарушения как в ведении личных дел детей, так и в установлении диагноза. Раньше подобные нарушения уже были выявлены в четырех областях.

"Такие проверки будут проведены по всей Украине. Однако к ним нельзя подходить формально или карательно. Их нужно осуществить максимально объективно. Но, это не так легко", - объяснил Уполномоченный.

Когда именно начнут подобные проверки, Павленко не уточнил.

*** 13 июня ТСН сообщала, что редакция получила письмо, в котором воспитанники Шестаковской общеобразовательной школы-интерната обвинили учителей в пытках.

Прибывшим на место журналистам воспитанница школы-интерната заявила, что учительница била ее кулаками по почкам за то, что она отказывалась идти спать. По ее словам, педагоги в интернате бьют детей и за меньшую вину. В то же время воспитатели заявили, что ученицу никто не трогал и она часто обманывает. Педагоги также жаловались, что воспитанники агрессивны и неуправляемы.

В настоящее время ситуацию в интернате проверяет прокуратура. "Проведен судебно-медицинский осмотр девочки, в ходе которого никаких телесных повреждений на теле обнаружено не было", - сообщила представитель прокуратуры Кировоградской области Наталия Алексеенко.

В управлении образования пообещали, что усилят дисциплину.