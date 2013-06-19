28-летняя женщина родила девочку на кладбище, там же и бросила
12:44, 19 июня 2013Страна
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Милиция уже задержала
В Липовецком районе Винницкой области задержана 28-летняя местная жительница, которая на территории кладбища самостоятельно родила девочку, после чего положила младенца в полиэтиленовый пакет и оставила на кладбище.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
В результате таких действий матери ребенок погиб.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
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