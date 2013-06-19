28-летняя женщина родила девочку на кладбище, там же и бросила

В Липовецком районе Винницкой области задержана 28-летняя местная жительница, которая на территории кладбища самостоятельно родила девочку, после чего положила младенца в полиэтиленовый пакет и оставила на кладбище.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В результате таких действий матери ребенок погиб.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.