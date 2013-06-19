От гиподинамии умирают

Огромное количество людей во всем мире страдает от недостаточной физической активности. Сидячий образ жизни может привести к развитию многих сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые бьют тревогу, ведь ежегодно от гиподинамии умирает почти два миллиона человек, а это, согласитесь, совсем не маленькая цифра. И прогнозы ученых отнюдь неутешительны: эта цифра будет расти.

Ученые утверждают, что недостаточная физическая активность может привести к развитию очень многих заболеваний, которые могут быть смертельно опасными.

Врачи подсчитали, что физическая активность не менее чем полчаса в день может значительно сократить риск развития ряда наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. По мнению врачей, такие распространенные заболевания, как гипертония, сахарный диабет и другие заболевания, возникают у полных людей не столько из-за ожирения, сколько из-за гиподинамии.

В наше время практически все автоматизировано, поэтому человеку нет нужды заставлять свое тело двигаться. У нас остается все меньше времени для ходьбы пешком и для того чтобы дать своему телу хоть какую-то физическую нагрузку.

Это можно назвать самой настоящей «болезнью цивилизации».

При гиподинамии уменьшается кровоснабжение тканей, кроме того, недостаток физической активности негативно сказывается и на обмене веществ и энергии в организме. Дело в том, что в результате того, что расщепляются жиры, кровь становится жирной, поэтому начинает медленно течь по сосудам.

При этом ухудшается снабжение кислородом тканей и органов, поступление питательных веществ уменьшается.