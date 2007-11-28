Кабмин повысит уровень медицинских услуг

Кабинет министров сегодня на заседании утвердил план мер по подготовке лизинговых закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения на 2008-2014 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на брифинге в Кабинете министров.

Механизм лизинга позволит увеличить объем поставок медицинского оборудования в лечебные учреждения более чем в 6 раз», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, Министерство здравоохранения провело тщательный мониторинг о количестве необходимого оборудования. По его словам, согласно результатам мониторинга медучреждениям необходимо выделить 5 млрд. грн. для закупки необходимого оборудования.

Д.ТАБАЧНИК напомнил, что государственный бюджет на 2007 года предусматривал выделение 800 млн. грн. на закупку медоборудования. В 2008 году эти расходы планируется увеличить на 20% до 1 млрд. грн., уточнил он.

Д.ТАБАЧНИК также сообщил, что с учетом поэтапного увеличения расходов госбюджета, связанных финансовым лизингом, объем финансирования закупок медоборудования к 2010 году составит 1,130 млрд. грн. против 600 млн. грн. в 2008 году и 750 млн. грн. в 2009 году.