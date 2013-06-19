"Солнце" и спиртное лучше не смешивать

Мария Величко, семейный врач, предупреждает: если вы собираетесь пропустить стаканчик-другой на пикнике с друзьями или на пляжной вечеринке, подумайте еще раз. Употребление алкоголя в жаркую погоду может привести к обезвоживанию и увеличивает вероятность несчастных случаев.

Главная опасность пьянствования в жару - риск теплового удара в связи с обезвоживанием организма, которое вызывает алкоголь. Он действует как мочегонное, иными словами, наше тело выводит жидкость не через пот (как проявление терморегуляции), а через мочу. Терморегуляция не происходит и это может привести к перегреву.

Опасность в том, что мы, будучи "под градусом", можем пропустить признаки обезвоживания или принять их за проявления опьянение. Головная боль и головокружение, слабость, сухость во рту, тошнота - и все это не о пьяных "вертолетах", а именно об обезвоживании!

Потребление алкоголя также может влиять на центральную нервную систему, вызывая у нас излишнюю тягу "к приключениям". В частности, мы не можем здраво рассуждать, когда, скажем, пора спрятаться в тень или начать пить воду вместо алкоголя.

Кроме того, летом люди часто вовлекаются в различные активности на свежем воздухе, такие как плаванье, катание на банане и т.п. И это все очень небезопасно - алкоголь нарушает равновесие, замедляет рефлексы, изменяет баланс и координацию, влияет на дыхание человека и глотательные рефлексы, которые необходимы для безопасного плавания.

Вывод:

- Подумайте, прежде чем пить: если вы собираетесь активничать, безопаснее будет воздержаться.

- Находясь на воде, строго соблюдайте технику безопасности и правила пляжа.

- Не забывайте закусывать: пища помогает замедлить воздействие алкоголя. Важно отметить, что сладкие напитки, такие как кола и сок, в сочетании с алкоголем могут привести к гипогликемии (резкое понижение уровня сахара в крови).

- Пейте воду! Хотя вода, это, может быть, не ваш напиток, это лучшее для вашего здоровья! Эксперты утверждают, что нужно выпивать 2 л чистой, дистиллированной воды каждый день, чтобы оставаться здоровой и держать тело в тонусе.

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