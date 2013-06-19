Регионы Украины обеспечены противотуберкулезными препаратами

Все регионы Украины на сегодня обеспечены противотуберкулезными препаратами для лечения больных туберкулезом в Украине, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний.

Как отметили в пресс-службе, сегодня в Украине проведена централизованная закупка противотуберкулезных препаратов и расходных материалов в рамках реализации Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы. На эти цели по бюджету общегосударственной программы на 2013 год выделено 176 млн грн. Объемы препаратов определялись, исходя из расчетов, поступивших от регионов.

"Таким образом, все области Украины обеспечены количеством лекарств необходимым не только для осуществления лечения больных туберкулезом, но и для формирования годового запаса во избежание прерывания лечения", - говорится в сообщении Госслужбы соцзаболеваний.

В пресс-службе также отметили, что в ближайшее время специалисты Минздрава Украины и Госслужбы Украины соцзаболеваний осуществят проверку работы противотуберкулезных учреждений семи областей Украины.