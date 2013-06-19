Азаров поручил оказать помощь детям в Болгарии

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил безотлагательно обеспечить предоставление необходимой помощи украинским детям, которые получили ожоги во время проведения международного фольклорного фестиваля «Солнце, радость, красота!» в болгарском Несебре.

Как сообщает Правительственный портал, этим вопросом Азаров поручил заняться вице-премьер-министру Константину Грищенко, министру здравоохранения Раисе Богатыревой, министру иностранных дел Леониду Кожаре и министру финансов Юрию Колобову в соответствии с их компетенцией.

Как сообщал УНИАН, 22 девочки из Украины, которые принимают участие в фестивале "Солнце, радость, красота!" в Несебре, попали в больницу Бургаса с ожогами ступней.

Это произошло 17 июня около 17.00. Украинские танцовщицы вышли на сцену босиком. Температура воздуха была около 35 градусов. Резиновое покрытие сцены разогрелось до температуры 50-56 градусов, однако организаторы этого не заметили. После выступления дети пожаловались на ожоги и были отправлены в больницу.