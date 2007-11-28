В Киеве свыше 5 тысяч больных ВИЧ/СПИДом

Более 5 с половиной тысяч киевлян больны ВИЧ/СПИДом.

Такие официальные данные привел Международный альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине. Столица в настоящий момент на седьмом месте по уровню заболеваемости среди всех административных единиц. По словам специалиста альянса Галины Надуты, столица в настоящий момент находится в группе наиболее пораженной эпидемией ВИЧ/СПИД.

«... это 205 случаев на 100 тысяч населения. А в начале 2007 года, то есть состоянием на первое января, были 164 случая на сто тысяч населения. Потребители инъекционных наркотиков остаются главным фактором распространения эпидемий ВИЧ-инфекции в городе Киеве», - сказала специалист альянса.

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