Украина усилила ветконтроль за продукцией на границе с Россией

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины усилила контроль на границе Луганской и Воронежской (Россия) областей за перемещением продукции животного происхождения во избежание распространения в Украине вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили УНИАН в ведомстве.

Согласно сообщению, в приграничных регионах уже установлены пять постов, на которых работают специалисты ветеринарной милиции и сотрудники ГАИ. В ведомстве пояснили, что подобные посты помогут предотвратить незаконное перемещение животноводческой продукции из России и проникновение вируса АЧС в Украину.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на территории Российской федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай был обнаружен в селе Камышеватка Запорожской области.

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Кроме того, в мае т.г. Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о случаях гибели животных из-за АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.