Киви способен заменить любые таблетки

Ученые из Америки установили, какие фрукты наиболее полезны для нашего организма. Исследователи университета Baylor в Далласе тщательно изучали свойства 27 продуктов.

В результате специалисты отметили, что киви является наиболее полезным плодом. Этот фрукт богат на витамин Е, полный антиокислителей и вещества лютеина. Именно эти компоненты киви способны предотвращать проблемы со зрением. К тому же компоненты этого фрукта препятствуют формированию кровяных сгустков – тромбов.

Ранее были известны другие факты о пользе киви. В этом плоде особенно много витаминов А, В, С, минеральных солей, а также дубильной кислоты и ферментов, которые растворяют белок. Съедая один киви в день, человек покрывает суточную норму витамина С, который способен укреплять иммунную систему, кровеносные сосуды, а также повышает сопротивляемость организма в борьбе с заболеваниями. К тому же этот витамин помогает человеку избегать стрессов. К тому же киви богат на магний, минеральные соли (калий) и клетчатку. Последняя, в свою очередь, способствует выведению из организма холестерина и нормализует пищеварение.

Американские ученые номинировали и другие пищевые продукты, особенно полезные для человека. В частности, на втором месте после киви оказался ячмень. Он понижает уровень плохих жиров на 17,4%. Именно поэтому исследователи настоятельно рекомендуют заменить завтрак из овсянки на ячменную кашу.

Третье место досталось клюкве. Эта ягода благодаря тёмно-красному цвету богата на флавониды, вещества которые защищают организм от инфекций, рисков удара и онкологических болезней.

Четвертый по списку кефир. Это незаменимый источник кальция. К тому же он более выгодно сохраняет полезные молочно-кислые бактерии, чем молоко или йогурты. Медики рекомендуют ежедневно выпивать по 300 мг этого напитка. Пятое место получила капуста брокколи. Ростки этого овоща содержат на 20% больше антираковых веществ, чем другие продукты.

Что касается победителя этого рейтинга киви, то его еще используют в косметологии. Специалисты утверждают, что маска из этого плода очень полезна для кожи лица.

В плоде киви среднего размера содержится 75 мг витамина С, 0,3-0,4 г жира, 11 г углеводов, 1 г белка, 2,6 г клетчатки, 4 мг натрия, холестерина нет вообще. Калорийность киви составляет 46 кал. Последние эксперименты норвежских ученых показали, что этот продукт активно сжигает жиры, блокирующие артерии. Это в свою очередь, снижает риск образования тромбов. Таким образом, медики рекомендуют съедать в день хотя бы один плод киви, который поможет избежать многих болезней, в частности со зрением.

utro.ua