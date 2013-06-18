Экстренной медпомощи разрешили брать "добровольные пожертвования"

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменения в статью 14 Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи" (о бюджетном финансировании).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно внесенным в статью 14 Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи» изменениями, финансовое обеспечение системы экстренной медицинской помощи за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

При этом для развития и улучшения материально-технической базы системы экстренной медицинской помощи могут привлекаться средства предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности и хозяйствования, а также добровольные пожертвования физических и юридических лиц, благотворительных организаций и объединений граждан, другие не запрещенные законодательством источники.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.