Под Киевом массово продают пляжи, сообщает газета «Вести»

Авторы объявлений просят 3,5 - 6 тыс. долларов за сотку, обещают французский песок, соседство со звездами и райскую тишину. Несмотря на то, что, по закону, ближе чем за 50 - 100 м от воды строить ничего нельзя, владельцы уверяют: все законно, отмечает газета.

Как заверил издание автор одного из объявлений, в Водном кодексе есть лазейка. «Если море разлилось так, что уже подходит к вашей земле, то вы можете эту прибрежную территорию оформить на себя. Вот у меня такая история: у меня была оформлена земля под огороды, а море взяло да и подошло к ним, так что теперь это мой пляж. Решил завезти песка, как во Франции, пирс установить, эллинг поставить, шезлонги, зонтики. У нас тут таких несколько человек. Я сам бывший чиновник, так что знаю, как надо», - сказал он.

В объявлениях указаны адреса, например, у Киевского моря в селах Ясногородка, Козаровичи. Также продают пляжи на берегах озер и в Конча-Заспе. «А чего, у нас тут прекрасный канал, можно купаться. Пляж в аренде, так что, если купите, переоформите на себя аренду и тоже будете отдыхать. Хоть его и нельзя отгораживать, но чужие все равно не ходят», - пообещал владелец участка на дамбе.

По словам юристов, продажи участков у воды могут быть вполне законными. «То, что называют лазейками в законодательстве, порой может стать вполне законным. Например, река поменяла русло, и то, что вчера было вашей территорией, стало прибрежной зоной», - сказал адвокат компании «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко.