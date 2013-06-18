В Украину идет похолодание

Завтра по Украине температура ночью будет составлять 11-16°, днем - 22-27°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в стране переменная облачность. Ночью в западных, местами в Винницкой и Житомирской областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье - кратковременный дождь, гроза, в Карпатах местами сильный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, на западе местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 22-27°; на Закарпатье и в южной части ночью - 15-20°, днем - 27-32°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 22-27°.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 24-26°.

18 июня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-25°; в Днепре возле Киева 24°.