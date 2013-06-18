Опекунов не освободят от налога на недвижимость

Верховная Рада Украины отклонила законопроект о внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса относительно объектов жилой недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения законопроекта во втором чтении народные депутаты не поддержали предложение о возвращении его в профильный комитет на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение.

За соответствующее решение проголосовали 223 народных депутата из 321 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось не облагать налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, объекты жилой недвижимости, которые принадлежат приемным семьям, семьям опекунов, попечителей детей, в которых воспитывается трое и больше детей, а также объекты жилой недвижимости, которые принадлежат детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, и лицам из их числа, но не более одного такого объекта на ребенка.