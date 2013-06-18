Электронная очередь будет во всех детсадах страны

Создание единой электронной базы данных регистрации детей в дошкольные учебные заведения должно быть завершено до конца нынешнего года, заявляет вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Как передает корреспондент УНИАН, во время селекторного совещания с руководителями регионов по вопросам выполнения социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича «Дети – будущее Украины» Вилкул заявил: «До конца года обеспечить во всех детских садах электронную очередь под ответственность глав облгосадминистраций».

Вице-премьер также пояснил: "Сейчас родители иногда записывают своего ребенка не в один, а в 3-4 садика одновременно, а персональные базы детсадов этого не учитывают".

Вилкул подчеркнул, что единая база данных позволит более эффективно контролировать детей, которые находятся на очереди в детский сад.

Он также отметил, что все регионы должны составить планы создания системы электронных очередей в каждом детсаду для того, чтобы, как только в семье рождается ребенок, они могли его записать в дошкольное учебное заведение. По мнению Вилкула, система электронных очередей позволит прогнозировать наполняемость детсадов, а у родителей "будет комфорт и понимание, что их ребенок в определенный период пойдет в детсад".

Он подчеркнул: "Нам необходимо в нынешнем году это завершить".

В свою очередь, министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник сообщил, что полностью пилотный проект по созданию электронной очереди в детсадах создан в Днепропетровской области, где с декабря 2012 года все дошкольные учебные заведения (более 900) в регионе подключены к единому порталу "Электронный детский сад".

Вместе с тем, по словам министра, ближе всего к реализации данного проекта находится Кировоградская обл.

Кроме того, 17 регионов планируют завершить эту работу либо до начала учебного года, либо до конца 2013 года.