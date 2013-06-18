Чем утолить летнюю жажду

Диетолог и бармен поделились советами, что лучше пить летом, чтобы утолить жажду и остаться здоровым. Оказалось, что, например, традиционным для лета квасом напиться невозможно, а кроме того, он может прибавить килограммы.

Врач-диетолог Ольга Позняк не советует в жаркую погоду увлекаться такими популярными напитками как квас или пиво: и жажду не утолишь, и здоровье подорвешь.

"Утолять жажду квасом неправильно. Это десертный напиток, в нем содержится значительное количество сахара, а значит, его прием повышает уровень глюкозы в организме. После того, как выпьешь сладкий напиток, хочется пить еще", - говорит Позняк.

Кроме того, часто употребляя квас можно набрать лишние килограммы.

"Многие набирают в летнее время вес за счет употребления напитков содержащих сахар. Самый популярный в прошлом году окрошечный квас, якобы несладкий, содержит не намного меньше сахара, чем обычный. Он не утоляет жажду, человеку хочется больше пить, а лишняя жидкость в организме приводит к повышению артериального давления, отечности и повышенному потоотделению", - объясняет диетолог.

Похожий эффект вызывает и пиво. "Алкоголь в организме ведет себя примерно так же, как и глюкоза - требует для себя жидкость, это видно по похмелью, когда человеку хочется пить. Пиво не утоляет жажду, хотя создается впечатление, что оно облегчает ее из-за того, что оно холодное и несладкое", - сказала Позняк.

По словам бармена Алексея Бажайкина, летом люди предпочитают пить лимонады, разные морсы - клюквенный и брусничный.

"Самый популярный напиток летом мохито - алкогольный или неалкогольный, это зависит от настроения и состояния человека. Мятно-лаймовое сочетание освежает, а лайм утоляет жажду. Все это на основе содовой воды делается, а газированная вода хорошо утоляет жажду", - сказал Бажайкин.

Он отметил, что есть среди его клиентов те, кто предпочитает летом холодные молочные коктейли.

"Я предпочитают обычную газированную воду, потому что от сладкого еще больше пить хочется", - сказал Бажайкин.

Врач-диетолог предупреждает, что пить газированную воду нужно очень аккуратно.

"Очень много противопоказаний для употребления газированной воды. Газ стимулирует секрецию пищеварительных соков, что противопоказано при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты с повышенной секрецией желудочного сока, панкреатиты, гепатозы, колиты и прочие, кроме того газ скапливается в желудке и кишечнике, вызывая вздутие, ухудшая пищеварение", - сказала Позняк.

Также она отметила, что скопившийся газ поднимает диафрагму, поддавливает сердечную область, что может быть чревато для больного сердца.

Не стоит злоупотреблять, по мнению специалиста, и минеральными водами - их нужно подбирать вместе с врачом, так как известные на сегодняшний день минеральные составы вод разные, а значит и показания к их употреблению - очень различные. Но если хочется выпить "минералки" и нет противопоказаний, то можно выпить совсем немного, но нежелательно "проглатывать" стаканами много раз в течение дня.

Можно, по словам диетолога, взять пример со спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. "Они с потом теряют много влаги и минеральных солей, поэтому им рекомендуется пить спортивные изотонические напитки, которые восстанавливают потерю не только жидкости, но солевых компонентов", - объяснила Позняк.

Врач-диетолог отмечает, что здоровому человеку старше 18 лет в среднем рекомендуется употреблять жидкости не меньше 1,5-2 литров в день, включая чай или суп.

"Сколько должен выпивать человек воды в день зависит от многих факторов - это состояние здоровья и обмена веществ, условия труда и так далее. В 1,5-2 литра входят все жидкости, которые человек употребил за сутки, но утолять жажду рекомендуется все-таки чистой питьевой водой", - сказала Позняк.

Она отметила, что в жару не стоит пить ледяную воду. "Когда организм перегрет - идет активная регуляция теплообмена, сосуды расширены, и если мы пьем холодную воду, то сосуды слизистой ротоглотки резко сужаются, снижается местный иммунитет, а если еще есть и "скрытая" инфекция, то человек вполне может заболеть", - предупреждает врач-диетолог.

По ее мнению, лучше пить воду комнатной температуры, можно слегка охлажденную, если нет склонности к простудным заболеваниям. "Можно добавить несколько кубиков льда и дольку лимона. Добавление лимонного сока хорошо способствует утолению жажды", - добавила Позняк.