Как влияет газировка на почки и мочевыводящую систему

Врач-уролог клиническо­го госпиталя "Лапино" Константин­ Локшин рассказывает, влияет ли частое потребление газировки на состояние почек и мочевыводящей системы, включая повышение риска рака.

"В настоящее время нет научно доказанного негативного влияния газированных напитков на состояние почек и мочевыводящей системы. Рак почки, мочевого пузыря, мочеточника, уретры не имеет в числе факторов риска развития потребление газированных напитков. В целом, урологи всегда приветствуют обильное потребление жидкостей, поскольку это способствует усилению диуреза (объема выделяющеся мочи) и снижению ее концентрации.

Менее концентрированная моча имеет меньшую склонность к камнеобразованию (а больные с камнями в почках составляют приблизительно 1/3 от всех пациентов урологического отделения). Прием лечебных газированных вод больных с камнями в почках должен назначать и регулировать только врач, так как полезность или вредность такой воды для конкретного пациента зависит от солевого состава камня. К примеру, при уратных камнях показаны щелочные минеральные воды.

Когда человек выделяет много мочи и часто мочится, то происходит меньшее воздействие на слизистую мочевых путей выводимых с мочой канцерогенов. Таким образом, обильное потребление жидкости во всех ее нетоксичных видах может быть даже полезным с точки зрения предупреждения раковых заболеваний слизистой мочевых путей. Если есть обеспокоенность состоянием органов мочевой системы, то оптимальным скринингом в настоящее время является ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря, выполненные врачом-урологом, и общий анализ мочи".