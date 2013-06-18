Как похудеть на супе из сельдерея

Боннский суп - это овощная похлебка из 6 луковиц, 6 помидоров, кочана капусты, 2 болгарских перцев, 1 пучка зелени сельдерея и 1 пучка петрушки. Этот суп должен составлять большую часть рациона, а дополнять его можно в разные дни фруктами (2 дня), овощами (кроме картофеля, 2 дня), вареным мясом (2 дня) и бурым рисом (1 день). Итого, питаться таким образом нужно 7 дней.

В чем смысл диеты на боннском супе? Ее адепты сообщают, что секрет - в чудодейственной силе сельдерея и петрушки. Их ни в коем случае нельзя исключать из супа, так что сильный специфический запах терпеть придется. Как думаем мы - секрет на самом деле именно в нем. Ведь если тебя ждет неаппетитно пахнущее варево, то зачем вообще есть? Лучше уж худеть.

А если серьезно, то принцип действия «боннского супа», как и любой диеты, - в ограничении калорийности. В самом супе калорий минимум, в дополнительных продуктах - тоже. Впрочем, простое ограничение калорийности и без сельдерея действует отлично, так зачем мучить себя неприятным запахом?

К тому же, рацион большинства из семи дней диеты «боннский суп» содержит слишком мало белков. Это чревато нарушением обмена веществ и разрушением мышц, сухожилий и костей. И те два дня, когда полагается есть по 500 г отварного мяса, ничего не «компенсируют» - питательные вещества нужны каждый день. Что касается витаминов, то за время, пока приготовятся все овощи из этого супа, почти все витамины разрушатся где-то на половину.

Каков вердикт для диеты «боннский суп»? Овощные похлебки - отличный способ перебить голод, когда ты на диете. В то же время они не могут быть основной составляющей рациона, поскольку содержат много углеводов и мало белка, витаминов и жиров, необходимых для их усвоения. Наличие у сельдерея «жиросжигающих» свойств не доказано научно, так что портить им суп, если запах тебе неприятен, совсем не обязательно.

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