Жара убивает сердце: как уберечься

В Украине фиксируются все новые температурные рекорды - по сообщениям синоптиков, в ближайшие дни следует ожидать температуру до +37 градусов днем. Жара продолжается Хотя основная группа риска во время жары - это пожилые люди и больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, жара может быть опасной при любом возрасте и состоянии здоровья, сообщает ТСН.

В связи с этим врачи просят всех внимательно отнестись к своему самочувствию и не перегружать в жару сердечно-сосудистую систему. В частности, с палящим солнцем советуют бороться с помощью зонтов или головных уборов.

В случае ухудшения самочувствия или обморока нужно запастись нашатырем или алкоголем. Последним можно смазывать затылок, виски, поверхности рук и ног в местах, которые сгибаются - тогда алкоголь поможет снизить температуру тела и привести человека в сознание. Также важен правильный режим питания - эксперты советуют не переедать, отдать предпочтение овощам и фруктам и забыть о газированных напитках, а пить только воду, зеленый чай и натуральные соки.

По прогнозам синоптиков, с 25 июня через территорию Украины будет перемещаться атмосферный фронт, который будет проявляться выпадением кратковременных дождей. Возможны также сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Впрочем, такой перерыв будет коротким - потом украинцы снова начнут изнывать от жары.