Чем полезна маска из клубники

Львовянка Оксана Морштук ежегодно в июне делает маски и скрабы из клубники.

"В июньские жаркие дни не может быть лучшей маски, чем клубничная, - уверяет женщина. - Буквально 3-4 ягоды прекрасно восстановят кожу. Есть масса вариаций изготовления. Чаще всего я делаю так: несколько клубничек, чайная ложка натуральных сливок или натурального йогурта и несколько капель миндального масла - все растираю."

Людям, у которых жирная кожа, Оксана советует не злоупотреблять такой маской.

"Это супермаска для женщин за 30. Она освежает, восстанавливает кожу, появляются ощущения розгладжености. Нанесите ее на кожу лица на 10 минут, но не дольше. Кремом после этого не пользуйтесь. Вообще не понимаю, для чего после маски, когда кожа разогрета, забивать поры кремом", - продолжает.

"Маску делаю два раза в неделю в любое время дня, кроме того раз в неделю пользуюсь знаменитым скрабом из кофейной гущи. А каждое утро вот что делаю. Заранее разминаю клубнику, выкладываю в контейнер для льда и заливаю родниковой или минеральной негазированной водой. Контейнер ставлю в морозильную камеру. Каждое утро вытаскиваю чудо-кубик и протираю лицо - это прекрасный тоник для утреннего использования ", - делится опытом Оксана.

"И еще один вариант. Просто растереть клубнички и нанести на 15 минут на щечки и нос. Это отличный отбеливатель кожи для тех, кто в солнечные дни страдает от чрезмерного проявления веснушек ", - завершает женщина.

gazeta.ua