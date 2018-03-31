Как избежать инсульта?

Человек жив до тех пор, пока бьётся его сердце. Но как личность он существует, пока здоров его мозг - именно этот орган называют верховным главнокомандующим организма. Можно ли полностью восстановиться после мозговых катастроф?

Об этом наш разговор с Владимиром Крыловым, членом-корреспондентом РАМН, руководителем Клиники неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

- В России ежегодно происходит 450 тысяч инсультов. Кто составляет группу риска? И у каких пациентов прогноз наиболее неблагоприятный?

- Сталин, Черчилль и Рузвельт умерли от кровоизлияния в мозг. Один постоянно курил и не занимался спортом, второй был тучный и толстый, а третий - худой и энергичный. Раньше всех - в 63 года - умер худой и подвижный Франклин Рузвельт, вторым ушёл Сталин - в 73 года, а тучный Черчилль дожил до глубокой старости - 90 лет. Хотя любой врач вам скажет, что всё должно было бы быть наоборот.

С уверенностью можно сказать одно: две трети инсультов можно предотвратить. Для этого уже сегодня в нашей стране есть все возможности.

Основная группа риска - пациенты со стенозом (сужением) сонных артерий. Эта проблема легко выявляется при помощи ультразвукового исследования и магнитно-резонансной ангиографии и устраняется с помощью несложной операции. Если сделать это обследование обязательным для людей старше 50 лет, от внезапной смерти и инвалидности можно спасти десятки тысяч человек!

40 тысяч ежегодно умирают из-за кровоизлияния в мозг на фоневысокого давления. Если соблюдать элементарные правила контроля за давлением и не провоцировать его повышения - можно спасти и этих людей.

Мгновенной смертью нередко заканчивается разрыв аневризмы мозговых артерий. Почувствовать аневризму невозможно. Но если у родственников первой линии были инсульты - нужно пройти компьютерную диагностику. Эта патология иногда передаётся по наследству.

Кстати, после того как в России открылись федеральные сосудистые центры, наметилась тенденция к снижению числа инсультов. А как только увеличилось число операций при различных видах инсультов, смертность стала уверенно снижаться.

- Считается, что предвестниками инсультов служат головокружения и укачивание в транспорте.

- Головокружения могут быть как первыми симптомами надвигающегося инсульта, так и проявлением заболевания среднего уха и зрительного анализатора. Поэтому не нужно ни паниковать, ни отмахиваться от настораживающих симптомов. Лучше обратиться к врачу, который определит тактику обследования.

- Нейрохирургия переживает сейчас настоящий технологический бум...

- Андрей Миронов умер от разрыва аневризмы головного мозга - у него была недиагностируемая сосудистая патология. Сейчас благодаря компьютерной и магнитно-резонансной томографии она легко обнаруживается и предупредительно удаляется. С помощью этих обследований мы можем точно определить, в какой степени повреждён мозг и какова степень его восстановления.

Настоящий прорыв в хирургии - метод нейронавигации, благодаря которому мы точно определяем местонахождение поражённого участка и выбираем наименее травматичный подход к нему. Применяя видеоэндоскоп, мы не разрезаем мозг, как раньше, а с помощью пункции (прокола) и лёгкого раздвижения вставляем в мозг оптическое устройство, которое позволяет увидеть структуры мозга в той же степени, что и микроскоп, - это делает хирургическое вмешательство менее травматичным, но таким же эффективным, как и операции открытого доступа. Благодаря современной технике в большинстве случаев мы с уверенностью прогнозируем степень восстановления.

- Слышала, что на той же томографии врач иногда видит патологии, не совместимые с жизнью, - а человек живёт и прекрасно себя чувствует.

- Раньше говорили, что материя - первична, а сознание - вторично. В нейрохирургии это актуально и сегодня. Изменения накапливаются незаметно для пациента, а потом происходит переход количества в качество - и человека везут с ревущей сиреной в больницу. Для этого и нужна превентивная диагностика, чтобы предупредить заболевание, пока оно видно только на картинке.

- В последние годы нейрохирургия используется даже для лечения наркомании.

- Хирургическое воздействие на психику применялось ещё в 30-50-е гг. прошлого века. Тогда с помощью лоботомии (рассечения белого вещества мозга) лечили буйных больных. Теперь с помощью лоботомии в некоторых клиниках пытаются лечить наркоманов. После этой операции люди действительно отказываются от наркотиков. Но при лоботомии происходит вмешательство в те структуры мозга, которые меняют психику и структуру личности человека.

- Вашими пациентами были Виталий Соломин, Николай Караченцов, Наталья Гундарева, Василий Аксёнов, журналист Олег Кашин. Правда ли, что творческие люди после мозговых катастроф восстанавливаются быстрее?

- Есть наблюдения, что скорость восстановления зависит от характера человека. Замечено также, что чем активнее человек работал до травмы, тем быстрее он восстанавливается после неё.

- Вы проводили исследование, в котором пытались установить, существует ли связь между мозговыми нарушениями и творческими способностями...

- Мозг гения ничем не отличается от мозга обычного человека, а мозговые нарушения, вопреки распространённому мнению, не способствуют гениальности. Но даже тяжёлые нейрохирургические заболевания не могут помешать человеку творить и радоваться жизни. Яркий пример - художник Борис Кустодиев. У него была опухоль позвоночника, которая приковала его к инвалидной коляске, но именно в период болезни парализованный молодой человек создал шедевры и вошёл в историю как самый жизнерадостный художник.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА?

1. Следите за давлением - его повышение на 10 мм рт. ст. увеличивает вероятность инсульта в 1,5 раза, на 20 мм рт. ст. - в 2 раза.

2. Откажитесь от вредных привычек - у людей, регулярно употребляющих алкоголь, артериальное давление выше, чем у непьющих, на 7 мм рт. ст.

3. Ограничьте поступление животных жиров.

4. Побольше двигайтесь. Это не только улучшает кровообращение, но и сжигает излишки энергии.

5. Если среди ваших ближайших родственников были случаи инсульта, после 20 лет сделайте компьютерную томографию.

6. После 50 лет пройдите ангиографию - проверьте состояние артерий.

7. Тренируйте память и мыслительные способности - решайте головоломки, учите наизусть стихи.

aif.ru