В Украине изъято почти 10 тонн опасных мясных продуктов

На прошлой неделе работники государственной службы ветеринарной медицины и сотрудники ветеринарной милиции изъяли почти 10 тонн некачественной продукции животного происхождения.

Всего инспекторы проверили 380 объектов, деятельность которых связана с оборотом продукции животного происхождения. Из-за выявленных нарушений была приостановлена работа 5 из них.

В Украине продолжаются мероприятия по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации и продовольственной безопасности. Так, на прошлой неделе специальные мобильные группы в составе работников государственной службы ветеринарной медицины и сотрудников ветеринарной милиции проверили 380 объектов, деятельность которых связана с оборотом продукции животного происхождения. Работа 5 из них была приостановлена из-за выявленных нарушений.

Кроме того, инспекторы совместно с работниками ГАИ проверили 71 автотранспортное средство при перевозке продукции животного происхождения. Всего в результате проверок на территории Украины было изъято почти 10 тонн и утилизировано 4 тонны некачественной животноводческой продукции. А в доход государства взыскано штрафных санкций на сумму 31,4 тысячи гривен.

Напомним, по словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, в Украине уделяется большое внимание контролю качества и безопасности продукции питания. Так, благодаря налаженной работе Госветфитослужбы, в стране на должном уровне обеспечена продовольственная безопасность и стабильная эпизоотическая ситуация.