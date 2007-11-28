Ночь без сна ослабляет память

Очередное доказательство тесной связи между сном и памятью получил Мэтью Уокер из Гарварда.

Он и его коллеги установили, что всего одна ночь без сна может заметно повлиять на работу органа, играющего ключевую роль в процессе закрепления новых знаний в памяти.

10 студентов-добровольцев провели одну ночь без сна, после чего им показали 30 слов, которые испытуемые должны были запомнить. Через два дня экспериментаторы проверили надежность запоминания.

Как и ожидалось, эти 10 человек запомнили значительно меньше слов, чем контрольная группа из 10 студентов, которые спали как обычно (в среднем на 40 %). Однако также была обнаружена связь между эмоциональной окраской слов и надежностью их запоминания.

То, что положительно и отрицательно "заряженные" слова запоминаются лучше, было установлено и раньше.

Но в ходе данной работы выяснилось, что у добровольцев, пропустивших один раз сон, негативные слова врезаются в память намного глубже, чем все прочие.

Лишенные сна студенты запомнили лишь на 19% меньше "отрицательных" слов, чем добровольцы в контрольной группе, зато "положительных" - на 59% меньше.

Чтобы узнать, какая часть мозга отвечает за такое "забвение", исследователи повторили эксперимент с другой группой добровольцев.

На этот раз они использовали функциональный магнитно-резонансный сканер, чтобы контролировать мозговую деятельность в то время, когда студенты рассматривали ряд эмоционально нейтральных фотографий.

Выяснилось, что у студентов, пропустивших обычный ночной сон, гиппокамп проявлял гораздо меньшую активность. А эта часть мозга критически важна для процесса запоминания.

Теперь авторы работы намерены детальнее изучить связь между памятью и эмоциями.

НОВИНАР