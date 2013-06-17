Наркогруппировка ввезла в Украину гашиша на 15 млн

Вступило в силу постановление Апелляционного суда Одесской области по уголовному делу, которое возбудили и расследовали следователи СБУ в отношении гражданина Канады и двух граждан Украины, которые наладили международный канал контрабандного ввоза на территорию нашего государства особо опасного наркотического средства - смолы каннабиса (гашиш) на общую сумму свыше 15 млн дол.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, в конце октября 2010 года в Ильичевский морской торговый порт из республики Мозамбик прибыл теплоход под флагом Панамы. Согласно товарно-сопроводительным документам, судно было загружено керамической плиткой, которая поступила в адрес одной из одесских фирм. В ходе досмотра груза правоохранители обнаружили, что в коробках с керамической плиткой, в специально оборудованных тайниках, находились 759 брикетов с наркотическим средством гашиш, общим весом 759 кг.

В результате спецоперации оперативники СБУ установили и задержали 36-летнего жителя Харькова и 21-летнего жителя Одессы, причастных к переправке наркотических средств. Правоохранительными органами Германии в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне был задержан организатор контрабанды наркотиков и грузовладелец - 45-летний гражданин Канады.

Приговором суда злоумышленники признаны виновными в совершении контрабанды, незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой лиц, то есть преступлений, предусмотренных ст.305 и ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Организатор преступной группы осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его сообщники – к 2 годам 1 месяцу заключения с конфискацией имущества.