Въезжающим в Украину нельзя иметь при себе марганцовку

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает своих граждан, выезжающих в Украину о том, чтоб не брали с собой марганцовку.

Об этом сообщает пресс-центр ГПК Беларуси.

«Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает о том, что в связи с внесением поправок в законодательство Украины в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров включен «калия перманганат» (марганцовка). Поэтому приобретение, хранение и транспортировка указанного вещества регулируется законом «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», - подчеркнули в ГПК Беларуси.

Белорусское погранведомство также обращает внимание граждан, планирующих поездку на территорию Украины, что нарушения правил хранения и перевозки указанного вещества через границу украинскими правоохранительными органами могут быть квалифицированы как преступления по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе и как «контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».

Справка УНИАН. Калия перманганат приказом Комитета по контролю за наркотиками при Министерстве здравоохранения Украины от 23 марта 1998 года «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, которые подлежат специальному контролю в соответствии с законодательством Украины» включен в список №2 «Растворители, окислители и другие химикаты промышленного или бытового назначения, которые используются в процессе изготовления наркотических или психотропных веществ».

По данным Центральной таможенной лаборатории, марганцовка – прекурсор, составляющая для изготовления таких тяжелых наркотиков как амфетамин и кокаин, в свободную продажу не поступает.