Погода на выходные: дожди, грозы и +32

Завтра, 15 июня, в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, во время гроз в отдельных пунктах град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, без осадков будет лишь ночью в западных областях.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 14-19°, на побережье морей до 24°; днем 27-32°, на юге и востоке до 34°, в западных областях 22-27°.

В Киеве и Киевской области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, днем 27-32°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°.

Сегодня, 14 июня, температура воды составила в Черном и Азовском морях 20-26°; в Днепре возле Киева - 23°.