До 2025 года украинцев станет меньше на 15%

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что до 2025 года население Земли будет составлять 8,1 млрд человек.

Как сообщает Радио «Свобода» , таковы итоги отчета о перспективах народонаселения.

Самым стабильным является прирост в развивающихся странах, а наиболее стремительно население будет расти на Африканском континенте (увеличится почти вдвое до 2050 года).

Количество населения зажиточных стран останется фактически без изменений.

По еще более долгосрочному прогнозу, к 2050 году землян уже будет 9,6 млрд.

Украина, а также Россия, Беларусь, Болгария, Куба и Румыния, – среди стран, количество населения которых к 2050 году сократится на 15%.

Кроме того, в ООН посчитали, что Китай, который в настоящее время является наиболее населенной страной (почти 1,4 млрд человек), уступит свое лидерство Индии.