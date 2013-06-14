Лечебные свойства одуванчика

В настоящее время в медицине экспериментально подтверждено благоприятное влияние одуванчика лекарственного на поджелудочную железу.

Настои и отвары его корня способствуют выделению инсулина, уменьшают воспалительный процесс при панкреатите.

При эмфиземе легких используют противовоспалительный сбор, в состав которого входит одуванчик. Для этого берут в равных частях ягоды можжевельника, листья березы, корень одуванчика. Заливают 2 ст. ложки сырья 1 стаканом кипятка, 15 минут нагревают на водяной бане, 45 минут настаивают. Затем процеживают и добавляют воду до полного стакана. Пьют по 1 стакану 1–2 раза в день за 30 минут до еды.

Настоем корня растения пользуются в дерматологической практике. При диатезе: 6 г сухого измельченного корня заливают 1 стаканом воды, кипятят 15 минут, процеживают, отжимая остаток сырья, и доливают воды до первоначального объема. Принимают по 100 мл 3 раза в день до еды.

Сок из корня одуванчика — эффективное средство при гнойничковых кожных заболеваниях. Сок из корня растения принимают по 50–100 мл в день.

При нарывах, фурункулах и чирьях: 10 г измельченного сырья (корни и трава) заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 3 часа и процеживают. Принимают по 1 ст. ложке 1 раз в день.

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