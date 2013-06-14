Как бороться с отеками

"Отек это медицинский термин для обозначения набряклости. Это, скажем так, общий ответ организма на повреждение или воспаление, - комментирует Андрей Золотухин, физиотерапевт. - Отек может быть изолирован в небольшой области или влиять на весь организм. Лекарства, инфекции, беременность, и многие медицинские проблемы могут вызвать отечность".

Отек возникает всякий раз, когда мелкие кровеносные сосуды истончаются, становятся как бы "дырявыми" и жидкость из них попадает в близлежащие ткани. Дополнительная жидкость накапливается, в результате чего приводит ткани к набуханию.

Отек является нормальной реакцией организма на воспаление или травмы. Например, вывих лодыжки, укус пчелы или инфекция кожи будет всегда сопровождаться отеком поврежденной области. В некоторых случаях, например, при инфекции, это может быть даже полезно. Увеличение жидкости из кровеносных сосудов позволяет большему количеству белых кровеносных телец попасть на поврежденный участок.

Лечение отека

Лечение отека часто означает лечение основной его причины.

- При аллергии поврежденный участок можно обработать антигистаминами и кортикостероидами.

- Отек в результате закупорки жидкости (например, тромб) можно уменьшить с помощью препаратов для разжижения крови, и сгусток медленно разрушается.

- Отеки ног, связанных с застойной сердечной недостаточностью или заболеваниями печени, можно лечить с помощью диуретиков, например, фуросемида. Стабилизация уровня натрия в крови и специальная диета также помогает выводить лишнюю жидкость из организма.

- Если отек связан с беременностью, хорошо помогают желчегонные препараты.

- Что же касается отеков на лице, домашний уход включает холодные компрессы на места отечности. Также нужно уменьшить употребление соли и жидкости.

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