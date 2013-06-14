Летние фрукты: калорийность и польза

Абрикосы: 50 ккал. В 100 г содержится почти половина средней дневной нормы витамина А и около 9% нормы клетчатки (а это достаточно много).

Вишня: 50 ккал. Полезна содержанием витамина С и А, каждого - около 20% дневной нормы в 100 граммах.

Земляника: 35 ккал. Очень богата клетчаткой, в 100 граммах земляники ее около 11% от нормы.

Клубника: 30 ккал. Кроме большого количества витамина С (вся дневная норма в 100 граммах) примечательна магнием (около 20% дневной нормы в 100 граммах).

Малина: 50 ккал. Один из самых богатых источников клетчатки (около 30% дневной нормы в 100 г). Также 100 граммов малины покрывают треть потребности в магнии, калии и витамине С.

Персики: 40 ккал. Умеренное содержание витаминов, а сахара много.

Ревень: 20 ккал. Стоит есть ради витамина К - в 100 г ревеня содержится около 90% средней дневной нормы.

Слива: 45 ккал. Плюс - не содержит натрия, минус - слишком много сахара.

Смородина: 63 ккал. Одно из самых высокий содержаний витамина С среди всех продуктов.

Черешня: 63 ккал. Очень много клетчатки: в 100 граммах - около 9% средней дневной нормы.

Шелковица: 40 ккал. В шелковице мало натрия - можно есть много, не рискуя превысить дневной лимит.

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