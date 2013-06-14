Гранатовый сок - суперсредство для омоложения

Существует много способов сделаться моложе. Так, например, согласно исследованию, запах грейпфрута действительно может побудить мужской мозг поверить, что женщине примерно на шесть лет моложе, чем на самом деле, пишутроссийские СМИ.

Но существуют и реальные способы воздействия на процесс старения, в частности образование морщин. Исследования показывают, что стакан гранатового сока в день предотвращает развитие морщин, так как замедляет процесс естественного окисления ("износа") ДНК. Кроме того, он связан с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и снятием стресса.

Черника, ежевика и другие ягоды богаты антиоксидантными соединениями, известными как антоцианы, которые уменьшают рост некоторых раковых клеток, а также тонизируют мышцы и улучшают функции мозга. Витамин С помогает формировать коллаген, который разглаживает мелкие и глубокие морщины. Другие исследования показали, что люди, которые едят много рыбы, живут дольше. У них на 40 процентов более низкий уровень смертности.

Оранжевые овощи, такие как морковь, тыква и кабачок богаты альфа-каротином. Исследования показывают, что люди, у которых высокий уровень альфа-каротина, реже всего умирают от рака, болезней сердца или любой другой причины. Наконец, австралийские исследователи обнаружили, что люди, которые ежедневно накладывают на себя хотя бы ложку солнцезащитного крема, могут похвастаться меньшим количеством морщин по сравнению с теми, кто не пользуется им регулярно.