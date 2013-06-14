Разрешат ли в Украине неродственную трансплантацию?

Народный депутат Украины Олег Гелевей (фракция “Свобода”) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов» (относительно взятия гомотрансплантатов у живых доноров и умерших лиц).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Этим законопроектом предусматривается введение норм, в соответствии с которыми в исключительных случаях можно будет брать анатомические материалы у живого донора независимо от семейной или любой другой принадлежности к реципиенту. В настоящее время в действующем законе предусмотрено, что взятие гомотрансплантата (за исключением анатомических материалов, способных к регенерации) у живого донора допускается в случаях, когда реципиент и донор находятся в браке или являются близкими родственниками (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, дядя, тетя, племянник, племянница).

Также законопроектом предусмотрено, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо может дать письменное согласие или несогласие стать донором анатомических материалов в случае своей смерти. Согласие стать донором анатомических материалов после наступления его смерти может быть полным (относительно всех анатомических материалов, которые могут быть трансплантированы) или частичным (относительно отдельных анатомических материалов, которые могут быть трансплантированы). Лицо имеет право отзывать, изменить или дополнить предоставленное ранее согласие или несогласие.

Кроме того, проект закона предусматривает, что информация о согласии или несогласии лица стать донором анатомических материалов после наступления смерти заносится в соответствующий реестр. Предоставление данных из реестра относительно согласия или несогласия стать донором анатомических материалов после наступления смерти возможно исключительно после подтверждения факта смерти такого лица в установленном порядке.

Также, в соответствии с законопроектом, взятие анатомических материалов у умершего лица для трансплантации и (или) для изготовления биоимплантатов не допускается в случае наличия сделанного этим лицом при жизни заявления о несогласии быть донором. В случае отсутствия прижизненного согласия или несогласия лица стать донором анатомические материалы у умершего совершеннолетнего дееспособного лица могут быть взяты исключительно с согласия супругов или родственников, которые проживали с ним до смерти.

У умерших несовершеннолетних, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц анатомические материалы могут быть взяты с согласия их законных представителей.