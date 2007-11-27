Крымчан призывают отдать однодневную зарплату больным ВИЧ/СПИДом

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом крымчан призывают передать свою однодневную заработную плату в кассу взаимопомощи Крымского отделения Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского отделения, деньги, находящиеся в кассе взаимопомощи организации, тратятся на нужды людей с ВИЧ-инфекцией и СПИД, проживающих на территории полуострова. «Один день вашей работы может подарить кому-то жизнь», - обращаются организаторы акции к жителям Крыма.

Начиная с декабря 2007 года в конце каждого месяца все участники акции будут получать отчет по расходам из кассы взаимопомощи с указанием суммы и цели расходов.

Как известно, 1 декабря мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом. В 2004 году в Украине по инициативе Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом этот день впервые прошел как День солидарности с ВИЧ-позитивными людьми.

В 2007 году в Украине слоганом этого дня станет призыв «Пусть твое сердце бьется...», отмечают в Крымском отделении Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

1 декабря во многих городах Украины пройдут разнообразные тематические мероприятия, а волонтеры на улицах городов раздадут информационные материалы, красные ленточки и гвоздики.

Крым находится на 5-м месте среди регионов Украины по распространению ВИЧ-инфекции.