На лечение онкобольных украинцев за рубежом выделят еще 38 млн

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №283-VII «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Верховная Рада приняла изменения в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно увеличения расходов на лечение граждан Украины за рубежом).

За проголосовало 318 народных депутатов из 375, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был разработан с целью принятия мер по урегулированию критической ситуации относительно лечения онкобольных детей и взрослых за рубежом.

Отмечается, что в государственном бюджете Украины на 2013 год на лечение граждан за рубежом предусмотрено 13990,9 млн. грн при общей потребности 52 млн. грн.

Законом предусмотрено выделение дополнительных средств в сумме 38 млн. грн на лечение граждан Украины за рубежом.