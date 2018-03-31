За Неделю диагностики рака кожи обследовали 344 тыс украинцев

В течение Всеукраинской недели диагностики рака кожи в мае было осмотрено 344 тыс. жителей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный дерматовенеролог Министерства здравоохранения Украины Александр Литус на пресс-конференции в Минздраве.

По его словам, было предварительно диагностировано около 2 тыс. 300 случаев дерматоонкологических болезней – 611 меланомы и 1708 немеланомных раков кожи, свыше 7 тыс. пациентов направлены на подтверждение диагноза и лечение в профильные онкологические учреждения.

«В этом году – с 4% до 17% - увеличилась возможность обследований методом дерматоскопии. Это метод, который позволяет диагностировать меланому и другие виды рака кожи на ранних этапах. В более чем 4 раза возросло количество больных, которые были направлены в профильные онкологические учреждения», - сообщил Литус.

Он также отметил важность раннего выявления онкологических болезней кожи.

«Установление диагноза на 1-й стадии позволяет достичь 5-летней выживаемости у 95% таких больных», - сказал Литус.

В свою очередь директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей отметил, что в этом году впервые к акции были привлечены специалисты других медицинских специальностей, в частности, дерматовенерологи, терапевты, офтальмологи.

«В этом году мы решили подойти к проблеме раков кожи на междисциплинарном уровне. В акции приняли участие около 4 тысяч врачей-дерматовенерологов», - отметил Хобзей.