В Украине закроют четыре школы соцреабилитации детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что в ближайшее время в Украине будет закрыто четыре школы социальной реабилитации детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лутковская сказала на презентации результатов исследований Харьковской правозащитной группы и Харьковского института социальных исследований на темы «Истязания и жестокое обращение с детьми в Украине» и «Права детей, которые находятся в заведениях социальной реабилитации в Украине».

«Министерством образования и науки подготовлен проект постановления Кабинета министров о ликвидации четырех школ социальной реабилитации, и сейчас мы ждем решения Кабинета министров», - сказала Омбудсмен.

По словам Лутковской, речь идет в том числе о школе в Одессе, относительно которой были много обвинений и в которой произошел несчастный случай с ребенком.

Лутковская отметила, что постановление о закрытии этих школ было принято в связи с уменьшением количества детей, которые направляются в школы социальной реабилитации, а также из-за отсутствия механизма направления детей в такие школы.

Как сказала Омбудсмен, эти школы не отвечают международным стандартам, «соответственно, решение абсолютно правильное. На сегодняшний день в этих школах немного детей, потому не будет проблемой дальнейшее устройство воспитанников этих школ».

Лутковская сообщила, что на сегодняшний день в Украине в школах социальной реабилитации находятся около 300 детей.