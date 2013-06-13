Почему женщины чаще задумываются о разводе

Больше половины замужних женщин Украины (58%) задумывались о разводе.

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского социологического исследования “Фактор семейного счастья”, которое презентовали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время над разводом задумываются 42% женатых мужчин.

Результаты исследования также показали, что женщины ссорятся со своими мужьями на 8% чаще, чем мужчины со своими женами.

Больше половины (56%) тех, кто не доволен своей супружеской жизнью, постоянно ссорятся со своими партнерами, а 53% из них трудно извиниться, даже если они и осознают свою неправоту. Исследование также выяснило, что ссоры сопровождают несчастливые супружеские отношения. Лишь 8% тех, кто счастлив в браке, часто ссорится со своим партнером. 61% несчастливых пар часто ссорятся по разным поводам.

Среди причин конфликтов в супружеской жизни одними из главных является невозможность сдержать эмоции (32% опрошенных) и бытовые причины (32% опрошенных), и только у 4% украинцев причиной конфликтов является отсутствие чувств.

“Потребность в проведении этого исследования была вызвана кризисом института семьи в Украине. На сегодняшний день семья в Украине является неполной, понятие семьи искажено, и люди, создающие семью и нуждающиеся в крепких и надежных взаимоотношениях, в подавляющем большинстве не могут и не умеют себе их обеспечить, потому что их не научили и не показали пример. Комплексная подготовка к супружеской жизни поможет сократить количество разводов и улучшить демографическую ситуацию”, - сказал на пресс-конференции кандидат философских наук, эксперт по вопросам семейной политики и семейных отношений, президент Всеукраинского благотворительного фонда “Семья” Адриан Буковинский.

Исследование также показало, что 40% замужних женщин и 30% женатых мужчин испытывают недостаток знаний относительно того, как строить счастливые супружеские отношения, и считают полезным проводить учебу, посвященную основам создания счастливой семьи.

Исследование было проведено в июле-ноябре 2012 года Благотворительным фондом “Семья” при содействии Министерства социальной политики и при финансовой поддержке компании AVON Украина.

Было опрошено 1256 респондентов в возрасте в возрасте от 18 до 75 лет в 5 городах Украины – Киеве, Конотопе, Донецке, Львове, Севастополе. Среди опрошенных 42% мужчин и 58% женщин, 16% разведенных и 84% женатых.