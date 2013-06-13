Самые заразные места на пляже

С открытием пляжного сезона украинские дерматологи ожидают наплыв пациентов. Врачи рассказали, где и чем можно заразиться, отдыхая на берегу рек и морей.

Наиболее часто дерматологи выявляют у пациентов грибок, плоские бородавки на стопах, лишаи, контагиозный моллюск и солнечные ожоги. По словам главного внештатного дерматолога Минздрава Александра Литуса, через песок на пляже могут передаваться и грибковые, и вирусные заболевания.

Второй источник инфекции на пляже – деревянные лежаки, на которых остается множество микробов. Если вы используете пляжный лежак, обязательно пользуйтесь покрывалом, которое нужно менять ежедневно, рекомендует врач.

Другими источниками инфекции на пляже являются раздевалки с деревянными решетками, края бассейнов. Не стоит находиться в этих местах босиком. Кроме того, желательно наносить на стопы специальные дезинфицирующие спреи.

likar.info