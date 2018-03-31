Церковь поможет в борьбе с эпидемией туберкулеза
Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» совместно с Комиссией по социальному служению при Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций провел конференцию...
11 июня 2013 года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» совместно с Комиссией по социальному служению при Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций провел конференцию «Роль и вклад религиозных общин в борьбу с эпидемией туберкулеза в Украине».
Как отметила во время конференции Татьяна Александрина, председатель Госслужбы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа и других социально опасных заболеваний, «Вопрос борьбы с туберкулезом остается одним из приоритетов государственной политики в Украине. Правительство Украины прилагает максимальные усилия для преодоления этой социальной проблемы – за последние годы мы достигли стабилизации уровня заболеваемости туберкулезом, развиваем кадровый потенциал для профессиональной диагностики и лечения этой болезни. Сегодня мы уже имеем надлежащее финансирование в Украине, в том числе благодаря содействию Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и основного реципиента гранта – фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», и сегодня все больные туберкулезом имеют доступ к бесплатному лечению. Но сейчас Украина относится к странам, которые имеют высокий уровень бремени по мультирезистентному туберкулезу (когда микобактерия туберкулеза устойчива к нескольким противотуберкулезным препаратам), поэтому мы должны менять наши подходы в лечении и применять лучший международный опыт. Кроме того, преодоление эпидемии туберкулеза требует слаженного межсекторального подхода, где одну из ключевых ролей играют общественные организации, объединения, а также религиозные общины, которые способны донести до населения жизненно важную, а главное правильную с медицинской точки зрения информацию. Следует использовать также возможность религиозных общин привлекать население, проживающее в отдаленных местностях, к ранней диагностике туберкулеза и способствовать своевременному выявлению болезни».
Андрей Нагирняк, руководитель Отдела социальных вопросов УГКЦ и член Общественного совета при Государственной службе по вопросам противодействия ВИЧ / СПИДа и других социально опасных заболеваний, призвал присутствующих осуществлять мероприятия по противодействию туберкулезу как на личностном уровне, когда происходит непосредственное общение с больными или их родственниками, так и на уровне местных общин в сотрудничестве с местными органами власти, а также на уровне формирования государственной политики. В частности, он отметил: «Мы как представители религиозных общин и организаций имеем возможность на разных уровнях действовать и осуществлять свое служение. И как религиозное сообщество мы также являемся важным институтом гражданского общества и должны занимать нашу ответственную гражданскую позицию, чтобы моральные и ценностные основы были учтены в процессе формирования и реализации социальной политики в нашем государстве».
На конференции присутствовали 45 представителей различных религиозных общин и конфессий. Результатом этого мероприятия стало утверждение Резолюции Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по противодействию туберкулеза в Украине и разработка детальных рекомендаций представителям религиозных организаций относительно их участия в противодействии эпидемии туберкулеза.