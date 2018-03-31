Церковь поможет в борьбе с эпидемией туберкулеза

11 июня 2013 года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» совместно с Комиссией по социальному служению при Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций провел конференцию «Роль и вклад религиозных общин в борьбу с эпидемией туберкулеза в Украине».

Как сообщили УНИАН в фонде Р.Ахметова, целью конференции было формирование единого видения и понимания представителей религиозных конфессий и церквей в вопросе социальной мобилизации местных религиозных общин для противодействия эпидемии туберкулеза. Во время конференции участники актуализировали свои знания о туберкулезе (симптомы, пути передачи, лечение), узнали о мероприятиях Общегосударственной программы по противодействию заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы. Священники поделились опытом лучших примеров социальной мобилизации местных религиозных общин, обсудили методы практической помощи больным туберкулезом, которые уже воплощаются в Украине, а также общую позицию Церквей и религиозных организаций Украины по противодействию туберкулезу усилиями местных религиозных общин.

Как отметила во время конференции Татьяна Александрина, председатель Госслужбы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа и других социально опасных заболеваний, «Вопрос борьбы с туберкулезом остается одним из приоритетов государственной политики в Украине. Правительство Украины прилагает максимальные усилия для преодоления этой социальной проблемы – за последние годы мы достигли стабилизации уровня заболеваемости туберкулезом, развиваем кадровый потенциал для профессиональной диагностики и лечения этой болезни. Сегодня мы уже имеем надлежащее финансирование в Украине, в том числе благодаря содействию Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и основного реципиента гранта – фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», и сегодня все больные туберкулезом имеют доступ к бесплатному лечению. Но сейчас Украина относится к странам, которые имеют высокий уровень бремени по мультирезистентному туберкулезу (когда микобактерия туберкулеза устойчива к нескольким противотуберкулезным препаратам), поэтому мы должны менять наши подходы в лечении и применять лучший международный опыт. Кроме того, преодоление эпидемии туберкулеза требует слаженного межсекторального подхода, где одну из ключевых ролей играют общественные организации, объединения, а также религиозные общины, которые способны донести до населения жизненно важную, а главное правильную с медицинской точки зрения информацию. Следует использовать также возможность религиозных общин привлекать население, проживающее в отдаленных местностях, к ранней диагностике туберкулеза и способствовать своевременному выявлению болезни».

«В борьбе с эпидемией туберкулеза наиболее важным является объединение усилий для ее преодоления: со стороны государства, неправительственных организаций и представителей религиозных общин. Именно с этой целью фонд Рината Ахметова проводит конференцию для священников, которые ведут социальное служение Церкви в сфере общественного здоровья, – отметилаМария Маковецкая, руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». – Церковь пользуется высоким уровнем доверия среди населения, а священнослужители имеют большой авторитет среди членов своих общин и знают, как лучше донести до них необходимую информацию. Таким образом население, особенно представители групп риска (заключенные, бездомные, мигранты, люди со сложными жизненными обстоятельствами) могут узнать об основных симптомах заболевания, путях его передачи, и самое главное – что туберкулез лечится при условии раннего выявления и соблюдения непрерывного курса лечения».

Исполнительный секретарь Комиссии по социальному служению при Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) и уполномоченный представитель всех религиозных организаций при Национальном совете по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу Роман Савченко отметил, что церковь должна выполнять социальную работу в обществе, ведь туберкулез – это социальная проблема. Поэтому священникам нужно получать новую информацию, узнавать о новых подходах в преодолении туберкулеза, делиться друг с другом практическим опытом.

Андрей Нагирняк, руководитель Отдела социальных вопросов УГКЦ и член Общественного совета при Государственной службе по вопросам противодействия ВИЧ / СПИДа и других социально опасных заболеваний, призвал присутствующих осуществлять мероприятия по противодействию туберкулезу как на личностном уровне, когда происходит непосредственное общение с больными или их родственниками, так и на уровне местных общин в сотрудничестве с местными органами власти, а также на уровне формирования государственной политики. В частности, он отметил: «Мы как представители религиозных общин и организаций имеем возможность на разных уровнях действовать и осуществлять свое служение. И как религиозное сообщество мы также являемся важным институтом гражданского общества и должны занимать нашу ответственную гражданскую позицию, чтобы моральные и ценностные основы были учтены в процессе формирования и реализации социальной политики в нашем государстве».

На конференции присутствовали 45 представителей различных религиозных общин и конфессий. Результатом этого мероприятия стало утверждение Резолюции Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по противодействию туберкулеза в Украине и разработка детальных рекомендаций представителям религиозных организаций относительно их участия в противодействии эпидемии туберкулеза.