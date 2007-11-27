Общественная инициатива “Время милосердия” поможет инвалидам

Общественная инициатива “Время милосердия” проведет благотворительную акцию по сбору средств в помощь инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Об этом сообщила руководитель проекта “Время милосердия” Марина ЕРМИЛОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в рамках акции планируется проводить светские мероприятия “с благотворительным содержанием”. В частности, планируется провести благотворительные ужины, корпоративные вечеринки, благотворительные спортивные турниры с участием “звезд” культуры и спорта.

М.ЕРМИЛОВА сообщила, что на средства, полученные от проведения мероприятий, будет закуплено оборудование для реабилитации инвалидов и сертификаты на операции и курсы реабилитации, которые передадут непосредственно самим инвалидам.

Кроме того, организация на благотворительные деньги закупает параподиумы - специальные тренажеры, изготовленные польской фирмой “Доктор Пернер”, которые используются для активной реабилитации инвалидов, страдающих параличом нижних конечностей и туловища, а также детей с церебральным параличом (ДЦП).

М.ЕРМИЛОВА отметила, что по наблюдениям, с 2004 года в среднем каждый третий ребенок с ДЦП, который занимался в параподиуме, начал ходить самостоятельно.

По ее словам, в 2002-2006 годах более 4 тыс. человек воспользовались параподиумами.

Присутствующий на пресс-конференции, доктор-реабилитолог Николай ПОДРИЗАН сообщил, что в среднем в Украине 5 человек в день получает травму позвоночника.

Общественная инициатива “Время милосердия” как благотворительная организация, функционирует более четырех лет. Ее основная задача - помощь инвалидам, в первую очередь, с поражениями опорно-двигательного аппарата.