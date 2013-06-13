Маска-плёнка из активированного угля лечит угри

"Активированный уголь прекрасно очищает кожу от токсинов и загрязнений, он экологически чистый. Глина является прекрасным бактериальным и антисептическим средством, молоко прекрасно смягчает и отбеливает кожу. Но чтобы достичь хороших результатов, необходимо исключить из меню сладости, копчености и жареную пищу", - говорит косметолог из Винницы Светлана Петровская.

Для приготовления маски берем одну таблетку активированного угля и измельчаем ее до состояния порошка. Добавляем туда полчайной ложки косметической глины и желатина. В конце добавляем чайную ложку молока.

Все тщательно перемешиваем и ставим в микроволновую печь на тридцать секунд. Перед тем как наносить маску, несколько минут держим лицо над паровой ванной из ромашки. Так маска лучше подействует.

Маску нанести на участок с угрями с помощью щеточки. Подождать, чтобы немного подсохла. Затем наложить еще один слой и держать десять минут. Маска станет пленкой. Снимать ее нужно аккуратно, чтобы не повредить кожу лица. Делать стоит раз в неделю. После второй процедуры будут заметны уже первые результаты.

gazeta.ua