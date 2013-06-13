Родителям детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, выплатят компенсацию

Президент Украины Виктор Янукович подписал поручение относительно обеспечения выплаты денежной компенсации родителям детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в соответствии с поручением, премьер-министр Украины Николай Азаров должен обеспечить решение в установленном порядке вопроса относительно выплат денежной компенсации родителям детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, которые не находятся на полном государственном обеспечении и посещают детские дошкольные учебные заведения с режимом кратковременного пребывания без организации питания, в размере не ниже средней стоимости питания в детских дошкольных учебных заведениях.

Азаров должен доложить о состоянии выполнение поручения до 1 октября 2013 года.

Кроме того, министру финансов Украины Юрию Колобову и министру социальной политики Украины Наталии Королевской поручено предусмотреть во время подготовки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» средства для погашения кредиторской задолженности по бюджетной программе «Социальная защита граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» по направлению «Выплата компенсации семьям с детьми и обеспечение расходов на бесплатное питание детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Члены правительства должны доложить о состоянии выполнение настоящего поручения до 30 августа 2013 года.