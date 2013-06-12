Ликвидировали канал поставок психотропов из Китая

Сотрудники СБУ ликвидировали канал контрабанды психотропного вещества «гамма-бутиролактон» в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в апреле сотрудники СБУ совместно с работниками Киевской региональной таможни задержали злоумышленника во время получения международного почтового отправления, которое содержало особо опасное психотропное вещество. Шесть пластиковых канистр с прозрачной жидкостью, общим весом 135 кг, должен был получить 27-летний житель Луганска.

Установлено, что злоумышленник заказывал психотроп-стимулятор через Интернет в Китае и в дальнейшем распространял его среди наркозависимых.

В ходе обыска жилища злоумышленника правоохранители изъяли еще один контейнер с психотропным веществом, подготовленный к сбыту.

В соответствии с экспертным заключением Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ, жидкость содержала в своем составе гамма-бутиролактон, который входит в перечень запрещенных для оборота в Украине психотропных веществ.

Следственным отделом ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в крупных размерах) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Печерский районный суд Киева избрал организатору контрабандного канала меру пресечения в виде залога. Следствие продолжается.