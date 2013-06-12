В Донецке откроется современное отделение брахитерапии
Брахитерапия является «золотым стандартом» лечения опухолевых заболеваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин, дна полости рта, пищевода... Отделение отремонтировано и оборудовано в рамках программы «Рак излечим», которую фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует с целью развития государственной онкослужбы Украины...
13 июня 2013 года, 12:30-14:00, в Донецком областном противоопухолевом центре состоится официальное открытие отделения контактной лучевой терапии и подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с целью развития радиологической службы Центра. Комплексно оснащенный блок с двумя аппаратами брахитерапии и всем необходимым дополнительным оборудованием является на сегодняшний день в Украине самым системным решением проблемы лечения многих локализаций опухолей. Брахитерапия является «золотым стандартом» лечения опухолевых заболеваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин, дна полости рта, пищевода.
Отделение отремонтировано и оборудовано в рамках программы «Рак излечим. Своевременное лечение и диагностика онкологических заболеваний», которую фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует с целью развития государственной онкослужбы Украины.