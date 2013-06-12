Увеличат ли выплаты детям-инвалидам?

Министерство социальной политики предлагает увеличить размеры выплат детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время заседания Комитета экономических реформ при Президенте Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

По ее словам, министерство предложило Министерству финансов и Верховной Раде Украины увеличить размеры ряда социальных выплат.

«В частности, во исполнение Социальных инициатив Президента Украины к Минфину и парламенту уже поданы предложения по увеличению размеров государственной социальной помощи детям из малообеспеченных семей в среднем почти на 35% (на 763 гривни), надбавки по уходу за ребенком-инвалидом с исключительно высокой степенью потери здоровья на 25% (на 243 и на 303 гривни) и социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, более чем вдвое (на 894 гривни)», - заявила Королевская.

Она также констатировала, что почти 2 миллиона украинцев получили увеличенные размеры социальных выплат с начала 2013 года.

По словам министра, с целью реализации Социальных инициатив Президента 2012 года, Минсоцполитики выплачивает увеличенные размеры ряда социальных выплат.

«Обеспечивается выплата увеличенных в 10 раз размеров ежемесячной помощи лицам, осуществляющим уход за инвалидами І и ІІ групп в результате психического заболевания. Разовая денежная помощь до 5 мая ветеранам войны в этом году была увеличена на 10% по сравнению с 2012 годом», – отметила Королевская.

Вместе с тем министр отметила, что темпы роста заработной платы должны быть выше, чем рост социальных выплат.

«Увеличение расходов на разные социальные помощи и пенсионные выплаты должно осуществляться при условиях опережающих темпов увеличения заработной платы. Ведь именно от заработной платы во многом зависят доходы сводного бюджета и бюджета Пенсионного фонда», - сказала она.