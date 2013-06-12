Увеличат ли выплаты детям-инвалидам?
11:43, 12 июня 2013Страна
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Пока только предложения
Министерство социальной политики предлагает увеличить размеры выплат детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время заседания Комитета экономических реформ при Президенте Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.
По ее словам, министерство предложило Министерству финансов и Верховной Раде Украины увеличить размеры ряда социальных выплат.
«В частности, во исполнение Социальных инициатив Президента Украины к Минфину и парламенту уже поданы предложения по увеличению размеров государственной социальной помощи детям из малообеспеченных семей в среднем почти на 35% (на 763 гривни), надбавки по уходу за ребенком-инвалидом с исключительно высокой степенью потери здоровья на 25% (на 243 и на 303 гривни) и социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, более чем вдвое (на 894 гривни)», - заявила Королевская.
Она также констатировала, что почти 2 миллиона украинцев получили увеличенные размеры социальных выплат с начала 2013 года.
По словам министра, с целью реализации Социальных инициатив Президента 2012 года, Минсоцполитики выплачивает увеличенные размеры ряда социальных выплат.
«Обеспечивается выплата увеличенных в 10 раз размеров ежемесячной помощи лицам, осуществляющим уход за инвалидами І и ІІ групп в результате психического заболевания. Разовая денежная помощь до 5 мая ветеранам войны в этом году была увеличена на 10% по сравнению с 2012 годом», – отметила Королевская.
Вместе с тем министр отметила, что темпы роста заработной платы должны быть выше, чем рост социальных выплат.
«Увеличение расходов на разные социальные помощи и пенсионные выплаты должно осуществляться при условиях опережающих темпов увеличения заработной платы. Ведь именно от заработной платы во многом зависят доходы сводного бюджета и бюджета Пенсионного фонда», - сказала она.
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