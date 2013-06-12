Кофе против целлюлита

Кофе от целлюлита - один из самых простых и эффективных помощников в борьбе с целлюлитом в домашних условиях.

Кофеин, который является основным компонентом кофейных зерен, активно стимулирует обмен веществ, выводит из всего организма токсины и эффективно расщепляет подкожные жировые отложения. Кроме того, у кожи увеличивается эластичность, снижается число растяжек и эффекта "апельсиновой корки", а сама кожа становится помолодевшей и упругой.

Молотый кофе от целлюлита

Благодаря этим свойствам кофе входит в состав многих косметологических антицеллюлитных средств - скрабов, масок и лосьонов. При этом процедуры на основе кофе можно производить не только в дорогостоящих салонах красоты и СПА-центрах. Не менее эффективно кофе от целлюлита можно использовать при изготовлении масок и скрабов дома.

Чтобы приготовить домашнюю антицеллюлитную маску или скраб, измельчите кофейные зерна при помощи кофемолки. Также можно использовать кофейную гущу после заваривания кофе, но уже с меньшим эффектом.

Содержание кофеина значительно выше в зеленом необжаренном кофе, поэтому маски, приготовленные из таких зерен, будут более эффективными.

Кофе от целлюлита - готовим скраб

Приготовьте кофейный скраб. Для этого возьмите свежемолотый кофе и смешайте его с гелем для душа.

Полученной смесью тщательно смажьте проблемные зоны кожи. Или же намыльте тело при помощи мочалки, а поверху нанесите молотый кофе.

Затем в течение 5-10 минут сделайте массаж. После этого ополоснитесь под теплым душем.

Массаж вашей проблемной кожи с применением кофе от целлюлита избавит вас от лишнего подкожного жира, очистит кожу от омертвевших частиц и усилит обмен веществ в организме.

В виде добавок к основному составу скраба можно использовать различные полезные вещества: эфирные масла, мед, морскую соль, кисломолочные продукты (кефир, простокваша) и др.

Лучше всего такую процедуру проводить 2-3 раза в неделю, утром, после горячего душа. Ароматный кофе взбодрит вас на целый день, заменяя, таким образом, утреннюю чашку кофе, принятую вовнутрь.

Кофе от целлюлита - делаем кофейное обертывание

В кофейную гущу добавьте воды. Полученная смесь должна быть по консистенции, как сметана.

Предварительно очистите тело скрабом, чтобы удалить ороговевшие частички и открыть кожные поры. Можно использовать один из кофейных скрабов, рецепт которых мы привели выше.

Затем нанесите кофейную массу на проблемные зоны ног или бедер, обернитесь пленкой и полежите под полотенцем или одеялом в течение 30-60 минут.

Смойте кофе теплой водой. Для усиления эффекта нанесите антицеллюлитный или укрепляющий крем и немного помассируйте тело.

Чтобы сохранить максимальный эффект применения кофе от целлюлита, после процедуры не ешьте в течение 2-3 часов. Также не стоит загорать и купаться в течение 6-7 часов после сеанса.

Кофейная маска - омолаживаем лицо

Как вы знаете, кофейные смеси используются не только при проблемах, связанных с целлюлитом. С помощью волшебного воздействия кофе также можно омолодить кожу лица.

Приготовьте подтягивающую омолаживающую маску для лица.

Для этого кофейную гущу после выпитой чашечки кофе соедините с чайной ложкой меда, сметаны и сырым яйцом. Хорошенько размешайте все компоненты до однородной массы и нанесите на лицо. Подержите маску 15 минут, а затем смойте нехолодной водой.

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