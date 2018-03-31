Какие существуют риски для будущего материнства

Хочу ребенка! Наступает время, когда это желание становится самым главным в жизни. Что бы там ни говорили о приоритетах и возможностях, которые открывает ХХІ век перед женщинами, материнство было и остается их особой миссией.

Но выполнить ее все сложнее — в Украине каждый пятый брак медики называют бесплодным. Причин много — проблемы со здоровьем, тяжелые условия работы, стрессы, большие нагрузки и хроническая усталость, неблагоприятные экологические условия и т.п. Кроме них есть немало и таких, на которые просто не обращают должного внимания. Если врач не учтет всех обстоятельств, диагноз будет неточным, его пациентка годами обследуется и лечится, а в медицинской карточке запись, словно приговор, — бесплодие. По этим же причинам не могут понять, почему желаемая беременность заканчивается выкидышем или рождением мертвого ребенка. Репродуктивное здоровье женщин, по словам экспертов, ухудшается с каждым годом, но остается вне внимания государства и Министерства здравоохранения, чиновников которого больше интересуют тендеры, передел фармацевтического рынка и эксперимент по реформированию медицины. Создание перинатальных центров, на фоне которых пиарятся столичные и провинциальные госчиновники, не решают эту проблему, поскольку проект направлен на уменьшение негатива от последствий, а не на преодоление причин, приведших к трагическому обострению ситуации. Разве можно иначе, чем трагедией, назвать случаи, когда долгожданная, выстраданная беременность заканчивается самовольным выкидышем или рождением мертвого ребенка?..

"Ежегодно Украина теряет почти 21 тысячу детей, которым не суждено было появиться на свет живыми и здоровыми, несмотря на то, что они были желанными в своих семьях. Их относят к так называемым репродуктивным потерям, — объясняет доктор биологических наук, председатель совета молодых ученых Института гигиены и медицинской экологии им. А.Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины Оксана Лынчак. — Это самые последние данные, их еще не успели опубликовать.

Согласно статистике, на тысячу зарегистрированных беременностей встречается 42 таких случая. Следует учесть, что сюда не включали беременности, прерванные по желанию женщин (медицинские аборты). Речь идет, прежде всего, о желаемых детях, которых будущие мамы ожидали, пытались сохранить беременность, находясь под наблюдением врачей.

Мы давно исследуем эту тему и, начиная с 2002-го, издаем серию книг под названием "Генофонд и здоровье", акцентируя внимание на особенностях генетико-демографических процессов, происходящих в Украине.

— Что сегодня относят к репродуктивным потерям?

— Это произвольные выкидыши (прерывание беременности на разных сроках), случаи мертворождения, которыми заканчивались роды, а также аборты по медицинским (в частности генетическим) показаниям, к которым вынуждают врожденные патологии плода, обнаруженные во время обследования.

Ученые и врачи рассматривают репродуктивные потери как результат биологических, медицинских и социальных факторов, влияющих на здоровье женщины, плода и новорожденного ребенка. Сегодня почти 20% семейных пар обращаются за помощью к врачам, поскольку не могут иметь детей. В рамках многолетних научных исследований проводился генетический мониторинг, во время которого велась регистрация случаев врожденных пороков развития среди новорожденных, а также произвольных выкидышей и случаев бесплодия. Для чего это делалось? Прежде всего для профилактики и обнаружения факторов риска, характерных для каждого региона. Например, курение сигарет, мало распространенное среди женщин на западе Украины, довольно часто встречается в восточных областях и столице.

Одним из важных пунктов, внесенных в карту регистрации, был вопрос о применении гормональных контрацептивов. Подчеркну — не планомерное исследование всех аспектов (что именно, сколько времени употреблялось и т.п.), а просто уточнение: употребляла ли их женщина до этой беременности? Опрос выявил две проблемы: во-первых, пациентки, ранее употреблявшие гормональные контрацептивы, потом не могли забеременеть, когда такое желание у них появлялось. Во-вторых, во многих случаях женщины не могли выносить беременность. Это характерно для большинства областей.

— Очевидно, такие выводы не воспримут врачи женских консультаций, где активно рекомендуют молодым женщинам именно гормональные контрацептивы. Результаты ваших исследований известны лишь ученым или об этом знают и врачи-практики?

— Эту информацию никто не скрывает. О результатах научных исследований и, в частности, данных мониторинга докладывали на коллегии Министерства здравоохранения, их неоднократно обсуждали и на научных форумах. Я выступала с докладом на международном конгрессе в Москве, где эта тема вызвала огромный интерес. Кстати, во время мониторинга мы много общались с акушерами, гинекологами и спрашивали: "Вы бы посоветовали своим дочкам применять гормональные контрацептивы?" Никто не сказал: "Да".

— Какие еще риски для будущего материнства удалось найти?

— Мы проводили опрос женщин, у которых случились произвольные выкидыши, а также родивших детей с врожденными пороками развития. Почти каждая десятая из опрошенных пациенток употребляла лекарства до наступления беременности. Какие? Любые. Не прекращался этот процесс и после зачатия. Дополнительные исследования в Центре планирования матери и ребенка показали, что каждая беременная женщина принимает более трех наименований лекарственных препаратов. Не считая поливитаминов. Врачи должны помнить, что нельзя назначать пациенткам более трех видов лекарств. С беременными женщинами надо быть особенно осторожными и прежде, чем что-то прописать, следует обязательно узнать, какие фармпрепараты и в каких дозах они уже принимают".

Для здоровья будущих мам и детей особое значение имеет также питание. Невысокие доходы украинцев стали причиной того, что рацион многих семей продолжительное время остается однообразным, скудным на микроэлементы и минералы. Очень актуальна эта проблема для девушек, работающих или учащихся далеко от родного дома, — обычно они утоляют голод в точках фаст-фуда, питаются на ходу, часто сидят на диете, беспокоясь о фигуре. А потом никак не могут понять, почему после свадьбы долго не удается забеременеть или выносить и родить здорового малыша.

"Молодые женщины, имеющие серьезные проблемы с деторождением, проходят много обследований, долго лечатся, однако не все достигают цели, — продолжает тему профессор Института гигиены и медицинской экологии им. А.Марзеева Виталий Корзун. — Когда спрашиваешь, когда они проверяли уровень йода, функции щитовидной железы, они, как правило, удивляются: "А при чем здесь это?!". Даже врачи, которые ведут таких женщин, не всегда учитывают то, что нарушение функций щитовидной железы могут привести к первичному бесплодию. И к тому же эти гормоны необходимы для нормального течения беременности на разных ее сроках.

— Что приводит к таким нарушениям в деятельности щитовидной железы?

— Одна из причин — йододефицит. Он развивается из-за того, что пищевые продукты — как растительного, так и животного происхождения — очень бедны на йод. Это проблема не только Украины, но и всего мира. В почвах и, соответственно, в выращенных на них культурах не хватает не только йода, но и других микроэлементов, таких как селен, медь, железо и т.п. В результате это приводит к заболеваниям, которые называют микроэлементозами. Биологическое же значение йода заключается в том, что он является основным элементом при образовании гормонов щитовидной железы.

— Чем грозит йододефицит именно женскому здоровью?

— Перечень угроз большой — развитие зоба, анемии, бесплодие, а также произвольные выкидыши, нарушение нормального течения беременности, преждевременные роды, уменьшение активности во время родов — примерно 15–18% женщин вынуждены из-за этого делать кесарево сечение.

Недостаток гормонов щитовидной железы у мамы влияет на состояние здоровья будущего ребенка. Малыши рождаются слабыми, у них низкая способность к адаптации, они часто болеют. А когда такие дети подрастают, появляется новая проблема — они отстают от своих ровесников, не могут усвоить школьную программу. Их часто упрекают, обвиняют в лени, невнимательности, а на самом деле все это из-за низкого уровня интеллекта. Проблема появилась еще на этапе внутриутробного развития, когда мама не смогла уберечь свое дитя от йододефицита.

— Несколько лет назад панацеей считалось йодирование соли. Однако результаты исследований показали, что это не совсем тот выход, который искали. Постоянное употребление йодированной соли не решало проблему йододефицита, а во многих случаях еще и провоцировало тяжелые заболевания щитовидной железы. Есть ли сегодня более эффективные средства профилактики йододефицита, чем йодирование соли?

— До середины прошлого века считали, что причиной патологии щитовидной железы является монодефицит йода. Отсюда и вывод о высокой эффективности терапии монопрепаратами йода. Однако многочисленные фундаментальные исследования по биохимии, молекулярной фармакологии и гигиене питания показали, какую важную роль в профилактике и терапии йододефицитных состояний у беременных женщин играет неразрывная связь метаболизма йода с метаболизмом других микроэлементов.

Прежде всего речь идет о селене. Еще лет сорок назад в научной литературе о нем писали как о токсиканте, приравнивая к свинцу, кадмию или мышьяку. Позже оказалось, что недостаток селена в организме человека приводит к развитию так называемых селенозависимых заболеваний. Как правило, там, где в почвах нет йода, не хватает и селена. От этого больше всего страдают Полесье, Закарпатье и Прикарпатье. Селен входит в состав почти 50 разных ферментов, доказано: если в организме достаточно селена, то не нужно большое количество йода.

Можно ли надеяться, учитывая результаты научных исследований, что йододефицит удастся побороть простым добавлением йодата калия к пищевой соли? Нет. Продолжительное использование йодированной соли может уменьшить частоту йододефицитных заболеваний, но не ликвидирует их полностью. Кроме того, такие тяжелые заболевания, как гипертиреозы, тиреоидиты, диффузный токсический зоб часто развиваются именно после употребления йодированной соли, особенно в тех местностях, где мало йода. Мы исследовали рацион питания жителей четырех областей — в дефиците не только йод, но и селен, железо, медь, хром, цинк. Здесь не поможешь тем, что в магазинах будет продаваться исключительно йодированная соль.

Оптимальный вариант обеспечения населения стабильным йодом вместе с рядом других микроэлементов — это употребление морских продуктов. Свежие креветки, морская рыба, омары, мидии, к сожалению, доступны тем, кто живет близко к морю, а нам довольно сложно постоянно обогащать свое меню такими продуктами. Но есть такой дар природы как морские водоросли, в состав которых входят 28 микроэлементов и витаминов. Это столько же, сколько в плазме крови человека.

Водорослями я занимаюсь более 40 лет. Наука обратила на них внимание, когда искали средства для уменьшения впитывания радионуклидов — цезия, стронция и др. (К этому побуждала угроза ядерной войны). Работы активизировались после аварии на ЧАЭС. Мы исследовали не только хорошо известную ламинарию, но и водоросли черноморского бассейна — цистозиру, зостеру, фукус, аскофилиум. По химическому составу они не уступают ламинарии и вполне пригодны для того, чтобы их использовали для обогащения рациона питания. Рекордсменами в этом деле считаются японцы — ежегодно каждый из них употребляет более 10 кг сухих водорослей. Это дает хорошие результаты — йододефицита у японцев нет. (Поэтому и авария на Фукусиме не нанесла такого ущерба здоровью населения, в частности щитовидной железе, как чернобыльская катастрофа).

Это хороший пример для нас. Сегодня для преодоления йододефицита можно смело рекомендовать морские водоросли. Их не все любят включать в меню, но можно употреблять специальные препараты, содержащие не только йод, а целый комплекс микроэлементов и витаминов. Мы не только исследовали черноморские водоросли, но и научились изготовлять из них специальные препараты, которые назвали барбайод, потом появился зиравит. Такая таблетка содержит 90 мкг йода,

70 мкг селена и ряд других микроэлементов. Научные исследования проводились, прежде всего, в селах Ровенской и Черниговской областей, где зафиксирован большой дефицит йода. Результаты анализов детей и беременных женщин показали стабильное повышение уровня йода в организме, у большинства из них показатель стал близким к норме, хотя до этого составлял менее 10%. Мы проводили исследования и в женских консультациях столицы. Беременные киевлянки тоже страдают от недостатка йода — 59% обследованных пациенток имели проблемы со здоровьем именно из-за йододефицита. Тот препарат иностранного производства, который им рекомендуют, внесен в протокол лечения, но он не помогает решить проблему, потому что содержит лишь йод и не имеет микроэлементов. А без селена здесь никак не обойтись.

В свое время, собрав все материалы исследований, мы обратились к правительству, чтобы инициировать создание программы профилактики йододефицитных заболеваний. Тогдашний вице-премьер нас внимательно выслушал, поинтересовался, сколько стоят препараты, созданные на основе черноморских водорослей, можно ли их рекомендовать детям и будущим мамам. Узнав о результатах и о том, что таблетка ценой всего 12 копеек способна помочь в решении серьезных проблем со здоровьем, он поддержал наше предложение, написал соответствующую резолюцию. С того времени прошло несколько лет. Чиновники предпочитают не вспоминать о своих обещаниях, а в Верховной Раде лежит законопроект, который разрешит йодировать всю соль, поступающую в продажу. Весь мир вкладывает средства и привлекает научный потенциал именно к разработке профилактических мероприятий, а мы прячем свои проекты под сукно, а потом боремся с последствиями проблем, которые можно было предотвратить."

Выносить и родить здорового сына или дочь — задача не из легких. Уж больно много факторов влияют на организм будущего ребенка, о чем свидетельствует оценка по шкале Апгар, которую новорожденные получают в роддоме. Максимальный балл — 10 — встречается крайне редко, за норму считают семь или даже шесть баллов. К тому же многие проблемы со здоровьем проявляются не в первые дни жизни, а позже.

— В Украине испокон веку относились к материнству и рождению детей по-особому, очень трепетно, — рассказывает председатель комитета социальных вопросов Национального совета женщин Украины профессор Екатерина Гаркавая. —Девочек готовили к этому заранее, следили не только за их физическим, но и моральным здоровьем. Ошибается тот, кто считает эти правила архаичными, непригодными для ХХІ века. Эксперты ВОЗ разработали специальные программы, по которым советуют вести подготовку женщин к беременности. Материнство должно быть осознанным, девушки должны знать, к каким проблемам приводят легкомысленность и вредные привычки.

Сейчас многое оправдывают модой, списывают на сексуальную революцию, охватившую постсоветские республики. Но принесла она не только свободу в отношениях и раскрепощение, а еще и ряд проблем. И это не только вспышка венерических заболеваний, распространение ВИЧ/СПИДа, но и серьезные проблемы с рождением детей. Национальный совет женщин Украины неоднократно собирал за круглым столом ученых и врачей, психологов, представителей общественных организаций и волонтеров, чтобы обсудить острые проблемы, наметить пути их решения. Нашу позицию активно поддерживает Вера Миленко, директор Киевского городского центра работы с женщинами, ставшего местом для интересных встреч, инициатором многих хороших дел. Результаты масштабного анкетирования, которое провела Татьяна Мдзелури, директор "Центра семьи" Соломенского района Киева, выявили много неожиданностей: сотни девушек на первое место поставили проблемы общения с мамами, которые их не слышат из-за своей занятости, дальше — недопонимание с учителями или преподавателями, а на третьем месте — неумение находить общий язык в коллективе, выбирать настоящих друзей. Все это развенчивает мифы о том, что нынешняя молодежь не такая как раньше, что среди ее приоритетов — лишь деньги, развлечения и сексуальные утехи.Девушки очень часто не понимают, что является настоящим в жизни, а что фальшивым, и разбираться в сложных вопросах им должны помогать не только родители, но и общественные организации.

Прежде всего, мы должны встречаться с молодежью — идти в ученические коллективы, колледжи, университеты, туда, где учатся и работают будущие мамы. Необходимо повышать уровень информированности молодого поколения в вопросах сохранения репродуктивного здоровья. Ведь образованный человек стремится жить в здоровом окружении, сознательно избегает дополнительных рисков, отказывается от вредных привычек, что и является первым шагом на пути к успешному материнству.

Ольга Скрипник, gazeta.zn.ua