Как не навредить себе, делая пирсинг

Женщинам, которые еще не имеют детей, не стоит прокалывать соски и гениталии. Об этом во время интервью корреспонденту рассказал столичный дерматолог Андрей Кузнецов.

"В салонах давно действует неписаное правило, что татуировки и пирсинг делают только совершеннолетним, - говорит Андрей Витальевич. - Но многие работники в тату- и пирсинг-салонах пренебрегают этим, когда видят деньги. В поликлинику часто приходят школьники, которых обкидало после пирсинга на брови или в носу. Некоторым неудачно прокололи ухо или занесли какую-то инфекцию".

По словам врача, болезненным считают пирсинг на груди и гениталиях.

"Женщинам после пирсинга половых губ в месяц придется отказаться от секса, - говорит дерматолог. - Примерно столько времени нужно, чтобы зажил такой прокол. Мужчины, решаются проколоть головку полового члена или яички, должны несколько раз в день принимать душ и тоже забыть о интимной близости на 3-4 недели. Такова цена нетрадиционного пирсинга".

По словам врача, пирсинг нельзя делать, если у человека плохо сворачивается кровь.

"Отложить пирсинг лучше, когда есть температуру и когда обострились какие-то хронические заболевания. Будьте внимательны, когда вам делают анестезию. Это может вызвать аллергическую реакцию в организме".

В течение полумесяца после прокалывания не стоит ходить в сауну или бассейн, купаться в реке или море.

"Место прокола нельзя мазать жирными кремами. Это будет препятствовать заживлению. Если на месте пирсинга заметили покраснение или напухлость, чувствуете зуд - не мешкая, бегите к дерматологу", - говорит Андрей Витальевич.

Украшения для пирсинга должны быть изготовлены из хирургической стали, титана или золота. Их можно вставлять в прокол только через пару недель.

gazeta.ua